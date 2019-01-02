فيفي عبده تعلن عودتها للرقص وتطلق أول حفل على ضفاف النيل (فيديو)

عادت الفنانة المصرية فيفي عبده إلى الرقص في الحفلات من جديد، وأحيت حفلا في ليلة رأس السنة، على ضفاف النيل.

ورجعت الفنانة المصرية عن قرار الاعتزال، ومثلت عودتها مفاجأة بسبب بعدها عن الساحة الفنية لسنوات، واكتفائها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت عبده بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها للفيديو على صفحتها الشخصية، حيث دعاها المتابعون لعدم عودتها للرقص مرة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية