"بابا نويل" في الثقافة الروسية

يبقى "بابا نويل" من أهم شخصيات عيدي الميلاد ورأس السنة، لكن هذه الشخصية المحببة تختلف من بلد إلى آخر.

ويختلف مظهره وأزياؤه ووسائل نقله وحتى اسمه في الثقافات المختلفة، فيسمى "سانتا كلوز" في الولايات المتحدة، و"بيير نويل" في فرنسا، و"القديس نيقولاي" في بولاندا. أما في روسيا فيسمونه "ديد موروز" أو "شيخ الثلج". وقبيل حلول رأس السنة، يكتب الأطفال رسائل إلى "ديد موروز"، يطلبون فيها هداياهم المنشودة في عيد رأس السنة، فيما يزور بعضهم بيت "ديد موروز" في حديقة كوزمينكي بموسكو، لكي يتعرف إلى الجد الضحوك والطيب.