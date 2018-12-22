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موسيقيون سطع نجمهم في روسيا هذا العام

الثقافة والفن

موسيقيون سطع نجمهم في روسيا هذا العام
youtube/WOW TV
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نشر موقع "لايف. رو" قائمة بأسماء الفنانين والموسيقيين الذين لاقت أعمالهم رواجا كبيرا في روسيا هذا العام.

وأنشئت القائمة اعتمادا على تصويت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، وجاء في مقدمتها الثنائي "HammAli & Navai" والمطربة "ANIVAR".

وحلت ثالثا فرقة "KAZKA" الأوكرانية مع أغنيتها "بكيت" التي حققت شهرة في جميع أنحاء العالم مؤخرا، وخلفهم المطربة "Grivina".

كما شملت القائمة أيضا الموسيقي "MATRANG" مع أغنية "MEDUZA"، وفرقة "GAZIROVKA" مع فيديوكليب "Black"، بالإضافة إلى فرقة "Nirvana".

وسطع هذا العام نجم المطرب الروسي "لوشا سفيك"، الذي حققت أغنيته الأخيرة أكثر من 13 مليون مشاهدة على يوتيوب.

المصدر: فيستي

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