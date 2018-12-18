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نجل جو داسان يحيي حفلا موسيقيا في موسكو

الثقافة والفن

نجل جو داسان يحيي حفلا موسيقيا في موسكو
Tverdyi-znak.livejournal.com
جوليان داسان
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يحيي الفنان، جوليان داسان، نجل أسطورة مسرح الغناء الفرنسي، جو داسان، حفلا في قاعة "سفيتلانوف" الموسيقية بموسكو، في 26 ديسمبر الجاري.

ومن المفترض أن يقدم داسان أغنيات أبيه وأغنيات الممثل والموسيقي الفرنسي، إيف مونتان.

وقال جوليان إن، جو داسان، وإيف مونتان، لديهما سمات مشتركة كثيرة، فإبداعهما يعكس عصرهما.

وكان جوليان داسان قد سجل ألبوما موسيقيا بمناسبة الذكرى الـ 20 لوفاة المغني الفرنسي الكبير، بالاشتراك مع المطربة الفرنسية الشابة، فلورانس كوست، وأطلق عليه "سيدي مونتان".

المصدر: فيستي. رو

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