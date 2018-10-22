أسرار قصر استقبالات وزارة الخارجية الروسية

يعد قصر الاستقبالات التابع لوزارة الخاريجة الروسية من أجمل قصور موسكو بتصميمه القوطي المتميز.

وقد بنى هذه العمارة في نهاية القرن التاسع عشر رجل الأعمال الشهير سافا موروزوف لزوجته الحبيبة زينائيدا، التي حولته إلى صالون ثقافي، ليصبح القصر مركزا للحياة الثقافية في العاصمة الروسية آنذاك.

لهذا القصر تاريخه الحافل في الماضي ومكانته الرفيعة اليوم، حيث يزوره كبار قادة العالم الذين يؤثرون في حياة العالم أجمع.