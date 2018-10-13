السورية بيرولين أصغر جامعية في معهد فيينا للموسيقى

أصبحت الطفلة السورية بيرولين جورج ثاني (11 عاما) أصغر طالبة تنضم إلى جامعة فيينا للموسيقى والفنون المسرحية، مواصلة تقدمها في المجال، عقب تحقيقها المركز الأول في امتحانات القبول.

ودرست بيرولين الموسيقى في أهم مدارس فيينا، وخلال مشاركتها في مسابقة "النوتة الذهبية" في آذار الماضي، وحصولها على المركز الأول، طلبت إحدى أساتذة الجامعة نقلها من المدرسة إلى الجامعة، كونها تتمتع بموهبة عالية وفريدة تميزها عن مثيلاتها من أبناء سنها.

وتقدمت الموهوبة السورية مطلع الشهر الجاري لامتحان في جامعة فيينا أمام لجنة مؤلفة من 12 أستاذا تمتحن 15 طالبا وطالبة أعمارهم فوق الـ 18 سنة، وحققت المركز الأول بنقاط كاملة كأصغر طالبة جامعية لفنون الموسيقى في العالم.

وقالت بيرولين المقيمة مع أسرتها في النمسا: "لا غرابة في ما حققت، فأنا سورية التاريخ والأصالة والأبجدية الأولى.. أهدي نجاحي إلى وطني الحبيب سوريا".

من جانبه، أكد والد بيرولين، أن أبنته تواصل تمارينها وتقيم العديد من الحفلات الموسيقية في أهم دور الموسيقى في العالم في براغ وبلغاريا وألمانيا، لافتا إلى أنها فازت مؤخرا بالمركز الأول في مسابقة ببرلين وحصلت على أغلى "كمان" في العالم لمدة عام، إضافة إلى أنها قادت أوركسترا في مدينة شيتارماك النمساوية.

وقال: "من أهم ما ذكره الأساتذة والموسيقيون عن بيرولين، أنها تملك أنامل مميزة ذات مقاسات فريدة، فمن بين كل 500 طالب يأتي طالب واحد يحمل هذه الميزة التي تساعد في الحركة والتنقل بالعزف".

واعتبرت بيرولين نموذجا موسيقيا تتحدث عنه العديد من المعاهد والمدارس الموسيقية في فيينا الملقبة بـ"عاصمة الموسيقى".

المصدر: سانا