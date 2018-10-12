الباركور وتخطي العقبات حيث لا حدود لقدرات الانسان. كيف يمكن تعلم المشي على الجدران؟

الباركور هو نوع جديد من الرياضة، نال شهرة واسعة بين الشباب في المدن الكبرى، وبخاصة أنه يسمح بتطوير قدرات جسم الإنسان لتجاوز الحواجز العديدة بما فيها الجدران.

هذا النوع من الرياضة يساعد على التأقلم في المدن الكبرى والانتصار على الخوف باستخدام القفزات العالية والحركات البهلوانية. ولقد أصبح الباركور للكثير من هواته أكثر من مجرد تسلية أو رياضة، وصار نمطا خاصا للحياة.