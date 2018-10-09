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قصر القيصر الروسي أليكسي ميخايلوفيتش وظاهرة ترميم القصور الخشبية في روسيا

الثقافة والفن

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من ميزات عزبة كولومينسكويه في موسكو - القصر الخشبي الجميل، الذي كان مقرا صيفيا للعائلة القيصرية الروسية في القرن السابع عشر.

من ميزات عزبة كولومينسكويه في موسكو - القصر الخشبي الجميل، الذي كان مقرا صيفيا للعائلة القيصرية الروسية في القرن السابع عشر.

هذا القصر يمازج بين تقاليد الطراز المعماري الروسي والطراز الأوروبي. وهو يتميز بالديكور الفاخر، الذي أنجزه أبرز الفنانين لتلك الفترة. وفي هذا القصر بالذات، والذي أدهش السفراء الأجانب بفخامته، ترعرع الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر ابن القيصر أليكسي ميخايلوفيتش.

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