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جيوش رابطة الدول المستقلة تعد معاجم للمصطلحات العسكرية

الثقافة والفن

جيوش رابطة الدول المستقلة تعد معاجم للمصطلحات العسكرية
Ria Sergey Piatakov
معجم اللغة الروسية
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بدأ علماء اللغة في وزارتي الدفاع الروسية والطاجيكية العمل على إعداد المعجم الروسي الإنجليزي الطاجيكي للمصطلحات العسكرية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن توسيع التعاون بين بلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في المجال العسكري يقضي بتعزيز الكفاءة اللغوية لدى الضباط والجنود.

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وألقى رئيس إدارة الكوادر في وزارة الدفاع الروسية الفريق، فيكتور غوريميكين، كلمة في اجتماع لجنة التنسيق الخاصة بالتعليم العسكري لدى مجلس وزراء الدفاع للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي يعقد حاليا في يريفان عاصمة أرمينيا، جاء فيها أنه من المخطط أن تصدر لاحقا معاجم المصطلحات العسكرية بلغات كل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

وأشار الفريق إلى أن تلك المعاجم لن تستخدم في عملية تدريس الطلاب العسكريين فحسب، بل وسيستخدمها المختصون في مختلف المجالات العسكرية، كما يمكن استخدامها أثناء إجراء التدريبات والمناورات المشتركة.

المصدر: زاشيشات روسيا

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