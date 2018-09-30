فرقة Metallica تقيم حفلا موسيقيا ضخما في موسكو

تعتزم أسطورة الموسيقى فرقة "ميتاليكا"، الانطلاق في جولة WorldWired Tour الفنية العالمية، وتحيي الصيف المقبل حفلا ضخما في العاصمة الروسية موسكو.

وتنطلق الجولة ابتداء من 1 مايو المقبل في لشبونة، وتتستمر لتشمل 20 بلدا. أما موسكو فتستضيف الفرقة في 21 يوليو المقبل، حيث سيقام الحفل الموسيقي الضخم في ملعب "لوجنيكي".

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وانطلقت مبيعات تذاكر الحفل في موسكو، يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018. ويمكن لعشاق الفرقة أن يشتروا تذكرة موحدة بـ750 يورو، تمكّنهم من ارتياد أي حفل موسيقي للفرقة في أي بلد.

وقال ناطق باسم لجنة تنظيم الجولة إن الفرقة ستزور أيضا كلا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والنرويج وفنلندا وغيرها.

يذكر أن فرقة "ميتاليكا" تم تأسيسها عام 1981 من قبل عازف الـ "درمز"، لارس أولريخ، والمغني، جيمس هاتفيلد. وحازت الفرقة 9 جوائز "غريمي" وجائزتي "American Music Awards" والعديد من جوائز "MTV Video Music Awards".

وأقامت الفرقة، عام 2013، حفلا موسيقيا في قارة القطب الجنوبي، فأصبحت بذلك الفرقة الموسيقية الوحيدة التي قدمت عروضها في القارات السبع.

المصدر: إنترفاكس