فنانة سورية تغني لأول مرة في مصر

تستعد المطربة والموسيقية السورية، لين أديب، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر، عبر مشاركتها في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للجاز، مساء الجمعة 12 أكتوبر.

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وتعد لين فنانة سورية ومغنية محترفة للجاز تنحدر من عائلة موسيقية، تتميز بخلطها الفريد بين القوالب الشرقية والغناء الشعبي العربي، وموسيقى الجاز، والترتيل البيزنطي.

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ويحتفي المهرجان الأول من نوعه بمصر بتقديم مجموعة متنوعة من ألوان موسيقى الجاز من مختلف دول العالم، في دورته العاشرة هذا العام، باحتضانه 20 حفلة موسيقية متنوعة من 14 دولة على مدار أيام المهرجان الأربعة، بداية من الخميس 11 أكتوبر إلى الأحد 14 أكتوبر، تضم فنانين وتجارب موسيقية من بولندا وهولندا والنمسا وألمانيا وسويسرا، مرورا بالمجر والتشيك والبرتغال، وصولا إلى سوريا واليابان ولكسمبورج وفنلندا.

المصدر: اليوم السابع