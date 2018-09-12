"The Nun" أكثر أفلام الرعب ربحا في تاريخ السينما العالمية! (فيديو)

حصل فيلم "The Nun" على أعلى إيرادات افتتاحية وصلت إلى 131 مليون دولار، وبميزانية إنتاج لم تتجاوز 22 مليونا، ما يجعله سابقة هوليوودية في فئة أفلام الرعب.

وحصد الفيلم خلال أول يومين من إطلاقه 53.5 مليون دولار داخل الولايات المتحدة، و77.5 مليون حول العالم، أي بمجموع إيرادات كلي وصل إلى 131 مليون دولار أمريكي.

ويشكل فيلم "The Nun" الجزء الخامس من سلسلة "The Conjuring"، التي نالت على أعلى مشاهدة وتقييم بين أفلام الرعب، عبر تاريخ السينما.

كما أن الإنجاز الأخير دفع بأرباح السلسلة الطويلة (بأفلامها الخمسة) إلى رقم فلكي، بلغ 1.333 مليار دولار.

ونتيجة لما سبق، دخلت سلسلة "The Conjuring" منذ أيام، إلى مجموعة أضخم أربعة أعمال ربحا في تاريخ السينما العالمية، إلى جانب كل من: "Matrix" و"Deadpool" و"Hangover".

المصدر: YouTube + Forbes