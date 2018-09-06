الموسوعة الروسية الكبيرة تفوز بجائزة "كتاب العام"

أصدرت لجنة تحكيم جائزة "كتاب العام" الروسية قرارا يعتبر الموسوعة الروسية الكبيرة التي تضم 35 مجلدا، من أهم كتب عام 2018.

وأصدرت الموسوعة في ديسمبر الماضي بإشراف رئيس تحريرها، سيرغي كرافيتس. وأقيمت مراسم منح جائزة "كتاب العام"، يوم الأربعاء 5 سبتمبر الجاري، في المركز المسرحي بموسكو.

وللموسوعة الروسية الكبيرة التي تحل مكان الموسوعة السوفيتية الكبيرة تاريخ طويل جدا. واتخذ قرار بإصدارها في مطلع تسعينيات القرن الماضي. وكان من المخطط أولا أن تضم الموسوعة 30 مجلدا، ثم أضيفت إليها 5 مجلدات أخرى.

وأصدر المجلد الأول للموسوعة عام 2002، بعد أن اتخذ قرار بتمويل المشروع من قبل الحكومة الروسية. ثم أصدرت 3 مجلدات كل عام، ليصدر المجلد الـ35 عام 2017.

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وقال رئيس تحرير الموسوعة، سيرغي كرافيتس، إن العمل الآن جار على إعداد بوابة إلكترونية تفاعلية للموسوعة الروسية الكبيرة.

يذكر أن جائزة "كتاب العام" تم تأسيسها عام 1999، تحت رعاية إدارة "روسبيتشات" (الطباعة الروسية) الحكومية. وتهدف الجائزة إلى دعم إنجازات الطباعة الروسية وتشجيع أفضل نماذجها والترويج لقراءة الكتب والارتقاء بدور الكتاب في الوعي الاجتماعي الروسي.

المصدر: تاس