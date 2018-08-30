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عقب اتهامها بالتحرش.. استبعاد آسيا أرجينتو من "إكس فاكتور"

الثقافة والفن

عقب اتهامها بالتحرش.. استبعاد آسيا أرجينتو من
You-Tube: Sandman
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كشفت تقارير إعلامية في إيطاليا عن استبعاد النجمة العالمية، آسيا أرجينتو، من لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" بنسخته الإيطالية، وذلك عقب الفضيحة الجنسية التي ألمت بها.

وفي السياق نفسه، صدر قرار الإبعاد من شركتي "سكاي إيطاليا" و"فيرمانتيل ميديا"، المنتجتين لبرنامج "إكس فاكتور" في إيطاليا، كما تدرس الشركة خيارات العضو الجديد الذي سيحل بديلا لآسيا أرجينتو في لجنة التحكيم.

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وقد اتخذ قرار إبعاد النجمة الإيطالية عقب تعرضها لانتقادات لاذعة، نتيجة للأنباء التي تحدثت عن استغلالها الجنسي للممثل الشاب، جيمي بينت، عندما كان بعمر الـ 17 عاما.

وما عقّد الفضيحة الجنسية أكثر، هو الوثيقة المسربة، التي كشفت عن محاولة أرجينتو التستر على القضية، بشراء صمت الشاب بالمال، وذلك حسب التقرير الذي صدر مؤخرا عن صحيفة نيويورك تايمز.

المصدر: The Telegraph

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