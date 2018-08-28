بالفيديو.. ميراي ماتيو تشارك في مهرجان الموسيقى العسكرية بموسكو

وصلت أسطورة المسرح الغنائي الفرنسي ميراي ماتيو إلى العاصمة الروسية موسكو يوم أمس الاثنين، 27 أغسطس، حيث سوف تقدم أغنياتها في إطار مهرجان "برج سباسكايا" للموسيقى العسكرية.

وقد استقبل ماتيو في مطار موسكو أفراد سرية حرس الشرف التابعة لفوج الكرملين الرئاسي، وقدموا لها باقة من الزهور.

المكتب الصحفي لمهرجان "برج سباسكي"

وستقدم المغنية الفرنسية الشهيرة حفلين بتاريخ 1 و2 سبتمبر القادم، ضمن مراسم اختتام المهرجان، حيث ستقدم 3 من اشهر أغانيها وهي " Pardonne moi ce caprice d`enfant " (عفوًا على نزوة أطفال) و" Sous le ciel de Paris " (تحت سماء باريس) و" Amour defendu " (الحب المحظور).

ونوه المكتب الصحفي للمهرجان عن المشاركة المبهرة لميراي ماتيو العام الماضي، بمصاحبة الأوركسترا العسكري، حيث أهدت آنذاك أغنيتها الشهيرة "الحب الأزلي" إلى روح زميلها، فاليري خليلوف، الذي كان أول مدير لمهرجان الموسيقى العسكرية، ولقي مصرعه في حادث سقوط الطائرة عام 2016.

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يذكر أن مهرجان "برج سباسكايا" للموسيقى العسكرية يقام العام الجاري في الفترة ما بين 24 أغسطس الجاري و2 سبتمبر القادم، بمشاركة فرق الموسيقى العسكرية من بريطانيا وموناكو وهولندا وعمان وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا وسريلانكا والمكسيك وميانمار والفرقة الدولية للرقص الإيرلندي والفرقة الموسيقية الكلتية الدولية للقرب والطبول.

المصدر: تاس