وفاة شاعر سعودي معروف يوم عيد ميلاده

في عيد ميلاده الـ74 فارق الحياة الشاعر السعودي المعروف، حجاب بن نحيت، بعد معاناته من وعكة صحية ألمت به وأدخل على أثرها العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

ونعت ابنة الشاعر، منيرة حجاب بنت نحيت، والدها قائلة عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي حجاب بن نحيت، نسأل ألله له الرحمة والغفران، كما نسأله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

#حجاب_بن_نحيت (( إنا لله وإنا إليه راجعون ))

إنتقل إلي رحمة ألله تعالى والدي حجاب بن نحيت

نسأل ألله له الرحمة والغفران

كما نسأله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. — منيره حجاب بن نحيت (@BntHrb11) 26 августа 2018 г.

كما نعى ابن الراحل، وهو شاعر أيضا، عبدالله بن حجاب، والده قائلا عبر حسابه في "تويتر": "‏رحم الله والدي حجاب بن نحيت وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )



رحم الله والدي #حجاب_بن_نحيت واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون.. — عبدالله حجاب بن نحيت (@binnaheet) 26 августа 2018 г.

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي ظهر هذا اليوم والدي حجاب بن نحيت مؤمناً بالله وقضائه وقدره

نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة

دعواتكم حفظكم الله — د. أيوب حجاب بن نحيت (@F2lHe) 26 августа 2018 г.

وكان الأطباء قد عزلوا ابن نحيت ومنعوا عنه الزيارة بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

ولد الشاعر ابن نحيت في 26 أغسطس عام 1944 في مدينة الفوارة بمنطقة القصيم، وبدأ نظم الشعر في مراحل مبكرة من عمره، وعاش حياة اليتم والعوز، إذ أخذه والده من أمه بعد انفصالهما وهو طفل، وأعاده وعمره 8 سنوات، وكان لطفولته وشظف عيشه دور في صقل شاعريته.

لمع نجمه في الستينيات من القرن الماضي، وعرف عنه بأنه من أبرز شعراء العصر المخضرمين في السعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر