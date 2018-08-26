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وفاة شاعر سعودي معروف يوم عيد ميلاده

الثقافة والفن

وفاة شاعر سعودي معروف يوم عيد ميلاده
twitter/ @binnaheet
الشاعر السعودي المعروف، حجاب بن نحيت
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في عيد ميلاده الـ74 فارق الحياة الشاعر السعودي المعروف، حجاب بن نحيت، بعد معاناته من وعكة صحية ألمت به وأدخل على أثرها العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

ونعت ابنة الشاعر، منيرة حجاب بنت نحيت، والدها قائلة عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي حجاب بن نحيت، نسأل ألله له الرحمة والغفران، كما نسأله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل منزله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

كما نعى ابن الراحل، وهو شاعر أيضا، عبدالله بن حجاب، والده قائلا عبر حسابه في "تويتر": "‏رحم الله والدي حجاب بن نحيت وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الأطباء قد عزلوا ابن نحيت ومنعوا عنه الزيارة بعد أن ساءت حالته الصحية إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

ولد الشاعر ابن نحيت في 26 أغسطس عام 1944 في مدينة الفوارة بمنطقة القصيم، وبدأ نظم الشعر في مراحل مبكرة من عمره، وعاش حياة اليتم والعوز، إذ أخذه والده من أمه بعد انفصالهما وهو طفل، وأعاده وعمره 8 سنوات، وكان لطفولته وشظف عيشه دور في صقل شاعريته.

لمع نجمه في الستينيات من القرن الماضي، وعرف عنه بأنه من أبرز شعراء العصر المخضرمين في السعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

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