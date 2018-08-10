ميريام فارس تكسر الصمت بشأن حالتها الصحية

كسرت المطربة اللبنانية المشهورة، ميريام فارس، الصمت على خلفية إشاعات متداولة في الإنترنت حول إصابتها بمرض السرطان، ونفت هذه التقارير لكنها أكدت أنها تمر بحالة صحية حرجة.

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وقالت فارس، في بيان مقتضب نشرته على حسابيها في موقعي "تويتر" و"إنستغرام"، اليوم الجمعة: "ترددت كتير قبل ما أحكي لأن ولا مرة حبيت إنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة، بالتحديد اللي بتزعل مستباحة للعلن، بس محبتكن وكسرة أهلي جبرتني أطلع عن صمتي، بشكر من كل قلبي كل الناس اللي سألت عني واتطمنت على صحتي ولكل يللي عم يدعولي بالشفاء ويصلولي، بقلن أنا كمان بحبكن وأنا محظوظة فيكن كتير".

وأضافت ميريام: "سبق وصرحت إني بحاجة لشوية وقت لأتعافى وأرجعلكن ميريام القوية اللي بتعرفوها، صحيح إني عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة بس مش كل مصيبة اسمها سرطان، أنا ما معي سرطان، كفى متاجرة بصحة الناس، بشكركن كلكن وبتمني الشفاء لكل مريض".

وأعلنت فارس سابقا عن إلغاء حفلاتها الغنائية داخل لبنان وخارج البلاد وآخرها حفل غنائي في لندن، الذي كان من المقرر إقامته يوم 25 أغسطس، ولمحت إلى تعرضها لوعكة صحية طارئة لكن دون أن تخوض في التفاصيل، إذ أشارت إلى أن غيابها الفني يعود "لعدم جاهزيتها البدنية والصحية".

ووجهت ميريام رسالة إلى جمهورها يوم 25 يوليو عقب اعتذارها عن حفل لندن، ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، مقاطع فيديو لجمهورها يتمنون لها الشفاء القريب ورؤيتها مجددا على المسرح، وعبرت عن اشتياقها لمعجبيها وتمنيها الشفاء القريب للعودة مرة أخرى.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات