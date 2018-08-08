غيتار "البيتلز" بـ 518 ألف دولار

عرض غيتار موسيقي الروك، جورج هاريسون، من فرقة البيتلز، للبيع في مزاد غاردينر هولغات في مقاطعة ويلشير البريطانية، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني (518 ألف دولار).

وقالت صحيفة "Daily Express" أن هاريسون عزف على هذا الغيتار، المصنوع في أستراليا من ماركة "Maton Mastersound MS-500"، عندما كان غيتاره الأساسي في التصليح، إذ استخدمه في عدة حفلات، آخرها في نادي كافيرن في ليفيربول، في 3 أغسطس 1963.

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وقال جامع القطع الفنية، لوك هوبس، إن "هذا الغيتار مرتبط ببداية الانتشار والعشق الجماهيري لفرقة البيتلز (بيتلزمانيا)"، في جميع أنحاء العالم. "ولهذا الغيتار تاريخ رائع مدون في الرسائل والصور. وهو مذكور أيضا في كتاب عن فرقة البيتلز".

وعرض الغيتار الكهربائي "Hoffner Club 40"، لأول مرة، في مزاد جوليان في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 200-300 ألف دولار.

وعزف هاريسون على هذا الغيتار بصفة عازف رئيسي في فرقة "The Quarrymen". وبدل هاريسون غيتاره الكهربائي مع غيتار عضو فرقة ليفربول "The Swinging Blue Jeans"، ري إنيس.

وفي عام 1965، أهدى غيتاره لأحد منظمي مهرجانات الموسيقى، وسلم بعدها لأحد أعضاء فرقة بوب ألمانية توفي عام 2017، وقامت بعدها أرملة الأخير بعرضه في المزاد للبيع.

المصدر: تاس