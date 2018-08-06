أبرز الأفلام المرشحة لأوسكار 2019

استعرضت صحيفة "Variety" عددا من الأفلام التي اعتبرها الخبراء أفضل الأعمال المرشحة لجائزة أوسكار 2019.

ووفقا للصحيفة فإن أفضل فيلم مرشح لنيل الجائزة هو الدراما الرومانسية "A Star was Born"، من إخراج برادلي كوبر، والذي شاركت فيه المطربة الشهيرة ليدي غاغا.

أما الفيلم المميز الآخر المرشح للجائزة، فهو "First Man" الذي صدر هذا العام، وتحدث عن تجارب الولايات المتحدة في رحلات الفضاء.

كما عددت الصحيفة بعض الأفلام الأخرى كـ"The Favourite" مع إيما ستون، و"WHITE BOY RICK"، و"Beautiful Boy".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا