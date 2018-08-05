فيلة ميانمار "تمثّل" في مسرح روسي!

أهدت حكومة ميانمار 3 فيلة إلى روسيا بمناسبة الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ونشرت حكومة موسكو على موقعها الإلكتروني أن الفيلة الثلاثة، تبلغ من العمر أربعة أعوام، وستصل إلى العاصمة الروسية، في سبتمبر المقبل.

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وقال موقع عمدة وحكومة موسكو: "ستصل إلى موسكو 3 فيلة تبرعت بها حكومة ميانمار كعربون صداقة، وتعبيرا عن حسن نوايا شعب ميانمار، لتعزيز العلاقات القائمة ولإحياء الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

وسيتم نقل الحيوانات بدعم من وزارة الثقافة في موسكو. وستقيم الفيلة وتتدرب في مسرح "الجد دوروف" للحيوانات، حيث تتوفر كل الأدوات اللازمة لإقامة الفيلة والعناية بها صحيا من قبل أطباء بيطريين مختصين.

وقال نائب المدير الفني المختص بصحة الحيوانات للمسرح، إيغور بازاروف: "لدى عائلة دوروف الفنية خبرة كبيرة وباع طويل في مجال تدريب هذه الحيوانات وتقديمها في العروض المسرحية. هنا ترعى الحيوانات منذ الصغر حتى الشيخوخة. ولن تشارك الفيلة الجديدة في العروض المسرحية قبل أقل من عام من وصولها".

المصدر: نوفوستي