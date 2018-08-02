لم تنشر من قبل.. قصة "جديدة" لهمنغواي!

أعلنت المجلة الأمريكية "Strand Magazine‎" على موقعها الإلكتروني، أنها ستنشر قصة ظلت طي الكتمان للكاتب الشهير أرنست همنغواي (1899-1961).

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن همنغواي كتب القصة عام 1956، وتجري أحداثها في فندق ريتز في باريس. ويصور همنغواي في القصة الجنود الذين أنهكتهم الحرب العالمية الثانية، لكنهم يتطلعون إلى المستقبل بأمل.

وقالت المجلة في بيانها: "ستقدم مجلتنا بكل فخر في العدد الـ55 منها قصة غير منشورة كتبها همنغواي بعنوان "A Room on the Garden Side" (غرفة تطل على الحديقة).

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ويعد أرنست ميلر همنغواي من أهم الروائيين وكتاب القصة الأمريكيين. وغلبت عليه النظرة السوداوية للعالم في البداية، إلا أنه عاد وجدد أفكاره وعمل على تمجيد القوة النفسية (قوة الإرادة) لعقل الإنسان في أعماله الأدبية.

وصورت أعماله في الغالب القوة وهي تتحدى العوامل الطبيعية الأخرى في صراع ثنائي وفي جو من العزلة كرواية الشيخ والبحر التي نال بفضلها جائزة نوبل للأدب عام 1954.

شارك في الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث خدم على متن سفينة حربية أمريكية، وحصل على عدة أوسمة.

ومن أشهر قصصه "رجال بلا نساء" عام 1027 و"الطابور الخامس" عام 1930 و"الفائز لا ينال شيئا" عام 1933. ومن أهم رواياته أيضا: "وداعا للسلاح" 1929 و"الموت بعد الظهر" 1932 و"عبر النهر نحو الأشجار" 1950 و"الشيخ والبحر" 1952.

المصدر: غازيتا. رو