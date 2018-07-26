فرقة "سبايس غيرلز" تعود من جديد

من المقرر أن يلتئم شمل فرقة البوب "سبايس غيرلز" البريطانية الشهيرة، حيث ستنطلق في جولة فنية عام 2018.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء، أن المغنية ميلاني براون وعضو الفرقة السابقة، أعلنت خبر اجتماع الفرقة من جديد، حيث قالت: "نحن كالأخوات، اجتزنا معا طريقا مذهلا ورائعا وسنعود من جديد معا".

وأشارت ميلاني أيضا إلى أن جميع أعضاء الفرقة وافقن على التجمع والإنطلاق بجولة فنية، ما عدا فيكتوريا بيكهام. وأضافت مغنية سبايس غيرلز قائلة: "لن يكون إقناعها سهلا، لكننا سنتمكن من إعادتها إلى الفرقة".

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واشتهرت فرقة سبايس غيرلز في تسعينيات القرن العشرين كفرقة بوب بريطانية، ومن أكثر الأغاني التي تداولها المعجبون: "Wannabe" و"Spice Up Your Life" و"Stop".

وتتكون الفرقة من 5 فتيات هن: فيكتوريا بيكهام (التوابل الأنيقة)، ميلاني براون (التوابل المخيفة)، ميلاني شيزولم (التوابل الرياضية)، إيما بانتون (التوابل الطفولية)، جيري هالويل (التوابل المثيرة).

يذكر أن الفرقة تفرقت عام 2001، واجتمعت مرة ثانية في جولة غنائية حققت نجاحا باهرا. وينتظر الآن اجتماع الفرقة من جديد بعد طول غياب.

المصدر: لايف رو