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روسية تفوز بجائزة أفضل كاتب خيالي في أوروبا

الثقافة والفن

روسية تفوز بجائزة أفضل كاتب خيالي في أوروبا
Ria.ru Aleksey Danitshev
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منحت الجمعية الأوروبية للخيال العلمي (ESFS) الكاتبة الروسية، آنا ستاروبينيتس، جائزة "أفضل كاتب" في أوروبا.

وأعلنت الجمعية أسماء الفائزين في مسابقة الخيال العلمي في أعقاب مهرجان "يوروكون" الذي أقيم في مدينة أميان الفرنسية.

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وحاز الفرنسي جرار كلاين جائزة "الأستاذ الأوروبي الكبير" الفخرية. أما المخرج لوك بيسون، ففاز بجائزة "أفضل سينما" لقاء إخراجه فيلم "فاليريان ومدينة الكواكب".

يذكر أن الكاتبة آنا ستاروبينيتس معروفة بتأليفها كتب "العمر الانتقالي" و"انظر إليه" و"البرد الشديد"، وتدور الكتب حول موضوعات الخيال العلمي أو التصوف. كما أن ستاروبينيتس معروفة بتأليف كتب الأطفال.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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