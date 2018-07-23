"يو تو" الأعلى دخلا لعام 2018

نشرت مجلة بيلبورد الأمريكية المتخصصة بصناعة الموسيقى تصنيفا للفرق والمغنين الأعلى أجرا في العالم لعام 2018 .

وتضمنت القائمة 50 مجموعة غنائية وفنانين منفردين من جميع أنحاء العالم. وتصدرت فرقة الروك الإيرلندية "يو تو" قائمة الأعلى أجرا في العالم، حيث حصلت على أجر بلغ 54.4 مليون دولار.

وجاءت النسبة الكبرى من هذا المبلغ من الجولة الفنية "The Joshua Tree". وحصلت الفرقة على المرتبة الأولى في الأعلى أجرا أيضا، عام 2017.

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وجاء في المرتبة الثانية المغني الأمريكي، غارث بروكس، الذي يؤدي الأغاني الريفية الأمريكية. وجنى أرباحا بلغت 52.2 مليون دولار.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فرقة ميتاليكا الأمريكية بدخل يقدر بـ43.2 مليون دولار.

ودخل في القائمة أيضا فنانون مثل برونو مارس وإد شيران وبيلي جويل وذا ويكند وبول ماكارتني.

المصدر: لينتا. رو