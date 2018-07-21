مهرجان فرنسي يعرض فيلما عن ولادة موسيقى الروك في الاتحاد السوفيتي

عرض فيلم "الصيف" من إخراج كيريل سريبرينيكوف، يوم الثلاثاء 17 يوليو، في الدورة الـ72 لمهرجان "أفينيون" المسرحي الفرنسي الذي يقام حاليا في جنوب فرنسا.

وتصدّر عرض الفيلم الروسي، بحسب النقاد المسرحيين والسينمائيين الفرنسيين، كافة الفعاليات الثقافية في المهرجان.

وقال الصحفيون الفرنسيون، إن طلاب المدارس المسرحية والممثلين الشباب وكاتبي السيناريو، شكّلوا نواة جمهور الفيلم، الذي لم يكن بحاجة إلى ترجمة عن الروسية إلى الفرنسية، لأن العمل أعاد إلى أذهان الجمهور "ثورة عام 1968 للشباب الفرنسيين" الملهمين بموسيقى نجوم فرقة بيتلز.

وشأنهم في ذلك شأن الشباب السوفيت، الذين ألهمتهم في ثمانينيات القرن الماضي موسيقى الروك التي أبدعها النجم السوفيتي الشاب آنذاك، فيكتور تسوي، وغيره من الموسيقيين الشباب.

وقالت صحيفة "Culturebox " الإلكترونية إن المخرج المسرحي والسينمائي الروسي، تحدث في فيلمه عن جو الحريات الذي اكتسح مدينة لينينغراد السوفيتية، في ثمانينيات القرن الماضي، عشية انطلاق سياستي "البيريسترويكا" (إعادة البناء) و"الغلاسنوست" (المصارحة)، حيث كانت موسيقى الروك أصدق وسيلة للتعبير عنها (الحريات).

يذكر أن كيريل سريبرينيكوف، سبق له أن عرض في مهرجان أفينيون عام 2016 مسرحية "الأنفس الميتة" المستوحاة من رواية، نيقولاي غوغول.

المصدر: تاس