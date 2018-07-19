كيف تبدو "ماريا مرسيدس" في سن 46 عاما؟ (صور)

تحظى النجمة المكسيكية، ماريا مرسيدس، بـ 9.7 ملايين متابع على إنستغرام، وما تزال تحافظ عل إطلالتها المميزة وابتسامتها الجميلة المعهودة بعمر تخطى 46 عاما.

واحتفلت النجمة المكسيكية تاليا، المعروفة بشخصية "ماريا مرسيدس" و "ماريا ابنة الحي"، بنجاح فني جديد، إذ حققت أغنيتها الأخيرة مشاهدات تخطت 146 مليونا على موقع يوتيوب.

كما انتشرت الأغنية بعنوان "No Me Acuerdo"، وأدتها تاليا بجانب الفنانة "ناتي ناتاشا" وظهرت فيها تاليا بأجمل إطلالاتها، محافظة على الجمال والرشاقة وخفة الدم التي طالما اعتاد عليها المشاهدون في أدوارها الدرامية.

🎂🎉🎁🎈 Happy bday my love!!! 🎈🎁🎉🎂@tommymottola A post shared by Thalia (@thalia) on Jul 14, 2018 at 7:24pm PDT

ولعبت تاليا دور البطولة في المسلسل المكسيكي الأشهر في العالم العربي، والذي يحكي قصة "ماريا مرسيدس"، الفتاه الجميلة والفقيرة التي عاشت بدون أم وتوجبت عليها رعاية أبيها مدمن الكحول. ووسط كل هذه التحديات، تلتقي فجأة بحب حياتها، القصة التي نقلتها إلى نوع آخر من المغامرات والمصاعب.

المصدر: إنستغرام