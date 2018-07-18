مسرح أوليغ تاباكوف سيحمل اسمه

من المقرر أن يحمل مسرح موسكو للدراما الذي أسسه فنان الشعب الروسي، الممثل والمخرج المسرحي، أوليغ تاباكوف، إسم مؤسسه منذ انطلاق الموسم المسرحي الجديد.

وقال الناطق باسم مسرح تاباكوف في موسكو، إن المسرح اختتم موسمه الـ 32 في 1 يوليو الجاري، بينما سيبدأ الموسم المسرحي الجديد (الـ33) في 4 سبتمبر المقبل، بعرض مسرحية الكاتب الروسي ألكسندر أوستروفسكي (1823-1886) "الذئاب والنغم".

وتوفي المخرج المسرحي والممثل الروسي البارز، أوليغ تاباكوف، توفي، في 12 مارس الماضي، عن عمر ناهز 83 عاما، وتولى خلافته في إدارة المسرح تلميذه النجيب، وممثل المسرح والسينما المعروف، فلاديمير ماشكوف، في 23 أبريل الماضي، حيث تولى إلى جانب ذلك إدارة المدرسة المسرحية التي أسسها الفنان الراحل تاباكوف.

"إن جوهر المسرح ليس الحدث، وإنما المشاعر الحقيقية، فنحن نبحث في المسرحيات عن تفرد قوالب الروح الإنسانية على خشبة المسرح، ولذلك نبحث عن الأعمال الأدبية والنصوص المسرحية التي تطرح القضية التي دائما ما وجدتها القضية الأهم طوال حياتي.. كيف يكون الإنسان إنسانا؟.. ذلكم هو حجر الزاوية، إنها القضية والمسألة التي يجب أن نستمر في الإجابة عليها مجددا بكل صدق وبلا خوف، مستخدمين في ذلك الموهبة التي منحنا الله إياها". أوليغ تاباكوف (1935-2018)

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كما علق الناطق باسم المسرح على الموسم الماضي، بأنه كان أصعب المواسم المسرحية في تاريخ الصرح الفني، حيث شهد رحيل مؤسسه، لكنه مع ذلك شهد مولد 5 عروض مسرحية جديدة تعرض للمرة الأولى، بما فيها المسرحية المستوحاة من فيلم المايسترو الإيطالي فيليني "ليالي كابيريا".

فيما أعلن المدير الجديد لمسرح تاباكوف فلاديمير ماشكوف، أن الصيف الجاري سيشهد أعمال ترميم وتحديث واسعة النطاق، ستجري في مبنى المسرح بشارع سوخاريفسكايا، وستفاجئ عشاق المسرح ومريديه الخريف المقبل.

المصدر: تاس