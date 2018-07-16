 
مباشر
عاجل
بوتين: موقف ترامب حول القرم معروف ونلتزم بوجهة نظر أخرى وهذه المسألة مقفلة بالنسبة لنا

عمل سينمائي مصري يتحول إلى "ماتريوشكا"

الثقافة والفن

عمل سينمائي مصري يتحول إلى
3ain
طاقم فيلم ماتريوشكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kitl

قرر صناع فيلم "ابتسم أنت في مصر" تغيير اسم العمل السينمائي المصري إلى "ماتريوشكا"، وذلك قبيل عرضه في دور السينما بأسابيع قليلة.

ويضم الفيلم العديد من الممثلين المصريين والروس، حيث تدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حيث تقرر أربع فتيات من روسيا التوجه إلى مصر والإقامة فيها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ويندمجن مع المجتمع ويعجبن بمصر كثيرا.

ويتكون طاقم الفيلم من الممثلين: منذر رياحنة ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات يكاتيرينا كوفالشوك وأرينا فولكوفا وماريا ريفال وبولينا غرانتس وأناستاسيا أكتوفا.

وشاركت الكاتبة الروسية، يلينا سيريبرياكوفا، زوجها السيناريست المصري عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والفيلم من إخراج خالد مهران.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بوتين وترامب يعلنان نتائج قمتهما التاريخية.. هل اتفقا على حل الملفات العالقة؟