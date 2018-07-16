عمل سينمائي مصري يتحول إلى "ماتريوشكا"

قرر صناع فيلم "ابتسم أنت في مصر" تغيير اسم العمل السينمائي المصري إلى "ماتريوشكا"، وذلك قبيل عرضه في دور السينما بأسابيع قليلة.

ويضم الفيلم العديد من الممثلين المصريين والروس، حيث تدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حيث تقرر أربع فتيات من روسيا التوجه إلى مصر والإقامة فيها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ويندمجن مع المجتمع ويعجبن بمصر كثيرا.

ويتكون طاقم الفيلم من الممثلين: منذر رياحنة ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات يكاتيرينا كوفالشوك وأرينا فولكوفا وماريا ريفال وبولينا غرانتس وأناستاسيا أكتوفا.

وشاركت الكاتبة الروسية، يلينا سيريبرياكوفا، زوجها السيناريست المصري عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والفيلم من إخراج خالد مهران.

المصدر: وسائل إعلام مصرية