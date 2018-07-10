نقل الممثل جورج كلوني للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير في إيطاليا

أفادت أنباء بأن نجم هوليوود، جورج كلوني، أصيب في حادث اصطدام سيارة بدراجته في مدينة سردينيا الإيطالية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، فقد كان الممثل على الطريق في كوستا كورالينا في سردينيا عندما وقع الحادث.

George Clooney all'ospedale: con la sua moto è finito contro un'auto che stava svoltando https://t.co/yG2jA4OomJpic.twitter.com/MqZDD7oKpU — La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) July 10, 2018

ويتواجد كلوني في مدينة سردينيا لتصوير وإنتاج وإخراج مسلسل تلفزيوني قصير بعنوان "Catch 22"، وتظهر الصور الأولية للحادث تحطم زجاج السيارة، مع وجود طفاية حريق على الطريق، من دون أن يظهر أي شخص من طرفي الحادث.

Paura per Clooney ferito in un incidente, ma ha solo un ginocchio contuso - FOTO https://t.co/KEJYusvciUpic.twitter.com/cLMs8D8p4s — La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) July 10, 2018

وبحسب صحيفة "La Nuova" الإيطالية، فقد تم نقل النجم السينمائي إلى غرفة الطوارئ في مستشفى جون بول الثاني، حيث كشفت الصحيفة أنه أصيب بكدمات طفيفة في الحوض وإحدى الساقين وذراعيه، إلا أن حالته ليست خطيرة.

ويعتقد بأن كلوني قد غادر المستشفى عبر مخرج جانبي وفقا لوسائل إعلام محلية.

المصدر: ديلي تلغراف