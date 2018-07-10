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نقل الممثل جورج كلوني للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير في إيطاليا

الثقافة والفن

نقل الممثل جورج كلوني للمستشفى بعد تعرضه لحادث سير في إيطاليا
Gettyimages.ru Axelle/Bauer-Griffin / Contributor
جورج كلوني
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أفادت أنباء بأن نجم هوليوود، جورج كلوني، أصيب في حادث اصطدام سيارة بدراجته في مدينة سردينيا الإيطالية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، فقد كان الممثل على الطريق في كوستا كورالينا في سردينيا عندما وقع الحادث.

ويتواجد كلوني في مدينة سردينيا لتصوير وإنتاج وإخراج مسلسل تلفزيوني قصير بعنوان "Catch 22"، وتظهر الصور الأولية للحادث تحطم زجاج السيارة، مع وجود طفاية حريق على الطريق، من دون أن يظهر أي شخص من طرفي الحادث.

وبحسب صحيفة "La Nuova" الإيطالية، فقد تم نقل النجم السينمائي إلى غرفة الطوارئ في مستشفى جون بول الثاني، حيث كشفت الصحيفة أنه أصيب بكدمات طفيفة في الحوض وإحدى الساقين وذراعيه، إلا أن حالته ليست خطيرة.

ويعتقد بأن كلوني قد غادر المستشفى عبر مخرج جانبي وفقا لوسائل إعلام محلية.

المصدر: ديلي تلغراف

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