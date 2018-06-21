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مصر تتخذ قرار إنشاء شركة هي الأولى من نوعها في البلاد

الثقافة والفن

مصر تتخذ قرار إنشاء شركة هي الأولى من نوعها في البلاد
Globallookpress
القاهرة
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أصدرت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، قرارا ينص على تدشين شركة قابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.

ويأتي القرار الأول من نوعه، والمنشور في الجريدة الرسمية في مصر، بهدف إعادة إحياء صناعة السينما والإبداع الثقافي السينمائي وهيكلة المنظومة الثقافية التراثية، ولإثراء المجتمع الثقافي والسينمائي.

ولاقى القرار ترحيبا شديدا من الأوساط الثقافية والسينمائية المصرية، وذلك للنهوض بالحركة الثقافية وصناعة الثقافة في مصر، وهو هدف الدولة للتنمية المستدامة 2030.

المصدر: وكالات

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