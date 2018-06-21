خطبة مغنية البوب الشهيرة الناجية من إرهاب "داعش"

أكد الممثل الأمريكي، بيت ديفيدسون، التقارير التي تحدثت عن خطبته لمغنية البوب الشهيرة، أريانا غراندي، بعدما تواعدا لفترة لا تتجاوز شهرين.

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وقال ديفيدسون (24 عاما)، يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، للمذيع جيمي فالون خلال برنامج "ذا تونايت شو"، إن الشائعات التي ترددت الأسبوع الماضي صحيحة.

وأضاف ردا على سؤال من فالون عن الخطبة: "نعم.. أشعر وكأنني فزت بمسابقة".

وكشفت غراندي (24 عاما) وبيت نجم برنامج "ساترداي نايت لايف" عن مواعدتهما الغرامية، في أواخر مايو الماضي، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أسابيع قليلة من خروجهما من علاقتين عاطفيتين فاشلتين. وذكرت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي أن خطبتهما تمت بالفعل.

وشوهدت غراندي هذا الأسبوع وفي إصبعها خاتم من الألماس، وتحدثت وسائل الإعلام عن انتقالها هي وديفيدسون للعيش معا في شقة بحي مانهاتن.

وحازت غراندي الإعجاب في حزيران 2017 عندما عادت إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لإحياء حفل خيري لضحايا تفجير انتحاري نفذه تنظيم "داعش" بعد انتهاء حفل لغراندي في المدينة، في مايو من العام نفسه، وأسفر عن سقوط 22 قتيلا.

وبدأ ديفيدسون مسيرته الفنية كممثل يقدم فقرات كوميدية منفردة وانضم إلى برنامج "ساترداي نايت لايف" عام 2014.

Reuters

المصدر: رويترز