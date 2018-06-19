بول مكارتني: فوز إنجلترا على تونس هدية عيد ميلادي

شكر السير بول مكارتني المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على نظيره التونسي (1-2)، يوم الاثنين 18 يونيو، في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وصادف هذا اليوم عيد الميلاد الـ 76 للنجم الموسيقي البريطاني مكارتني، حيث كتب على إنستغرام قائلا: "شكرا يا إنجلترا على الهدية بمناسبة عيد ميلادي. أعجبتني المباراة".

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يذكر أن الإنجليزي هاري كين سجل هدفين في المرمى التونسي في (د. 11 و90+1)، في حين أحرز هدف تونس الوحيد فرجاني ساسي في (د. 35 من ركلة جزاء).

وحضر المباراة بين إنجلترا وتونس في فولغوغراد 41 ألف متفرج، ما يعد رقما قياسيا للحضور في ملعب "فولغوغراد-أرينا".

المصدر: فيستي.رو

يفغيني دياكونوف