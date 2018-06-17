افتتاح مركز ثقافي روسي جديد في لبنان

على وقع الأغاني والرقصات افتتح في بلدة عاليه اللبنانية على طريق بيروت-دمشق، اليوم الأحد، مركز ثقافي روسي جديد في بلاد الأرز.

وشملت مراسم الافتتاح، التي نظمتها جمعية الصداقة اللبنانية الروسية بالتعاون مع بلدية عاليه، حفلة موسيقية في ساحة مكشوفة لفنانين من فرقتي الأغاني والرقص التابعتين للمركز الثقافي العلمي الروسي في بيروت.

وجرى افتتاح المركز بحضور السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسيبكين، وحشد غفير من أهل الثقافة والفكر والسياسة.

وأكد زاسيبكين في كلمة ألقاها خلال هذه الفعالية أن المركز سيشكل مساحة واسعة لتلاقي أهالي المنطقة ومتنفسا حضاريا لهم نظرا لتعدد برامجه الفنية والثقافية والرياضية.

بدوره، قال مدير مكتب مؤسسة "روس سوترودنيتشيستفو" في لبنان، فاديم زايتشيكوف، في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "هذه الفعالية، التي أجريت بمناسبة يوم روسيا المصادف لـ12 يونيو، أثارت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام في جبل لبنان، حيث تقيم هناك عائلات كثيرة لمواطنينا".

وأشار زايتشيكوف إلى أن عاليه أصبحت المدينة اللبنانية الـ8 التي انضمت إلى دائرة التعاون الثقافي الإنساني بين روسيا ولبنان.

وأوضح أن مراكز ثقافية روسية لبنانية قد تم افتتاحها في كل من طرابلس والبترون وبعلبك وبيت مري وبعقلين والنبطية وراشيا.

وأعرب المسؤول الروسي عن أمله في أن يسهم المركز الجديد بعاليه في جذب الشباب اللبناني من المنطقة الجبلية إلى المؤسسات التعليمية الروسية العليا، وتابع مبينا: "بالإضافة إلى تعليم اللغة الروسية سيتم هنا، استجابة لرغبة الجانب اللبناني، افتتاح ستوديو فني ومدرستين للموسيقا والباليه".

المصدر: RT + تاس