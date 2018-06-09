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وفاة فتاة جيمس بوند الأولى

الثقافة والفن

وفاة فتاة جيمس بوند الأولى
Dr. No trailer (Eon Productions, 1962)
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توفيت الممثلة يونيس غيسون، اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عاما، اشتهرت خلالها بلعبها دور فتاة العميل السري الخاص جيمس بوند، في أول فيلم من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني الشهيرة.

ولم تذكر المصادر الإعلامية التي نشرت الخبر تفاصيل أخرى عن وفاة غيسون.

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يذكر أن الفنانة الإنجليزية، يونيس غيسون، ولدت في 17 مارس 1928، وشاركت في سلسلة من الأفلام، وكانت بداية شهرتها من فيلم العميل رقم 007 الذي عرض تحت عنوان "دكتور نو" عام 1962، وأدى دور البطولة فيه الممثل شون كونري.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو

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