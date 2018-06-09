وفاة فتاة جيمس بوند الأولى

توفيت الممثلة يونيس غيسون، اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عاما، اشتهرت خلالها بلعبها دور فتاة العميل السري الخاص جيمس بوند، في أول فيلم من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني الشهيرة.

ولم تذكر المصادر الإعلامية التي نشرت الخبر تفاصيل أخرى عن وفاة غيسون.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq — James Bond (@007) 9 июня 2018 г.

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يذكر أن الفنانة الإنجليزية، يونيس غيسون، ولدت في 17 مارس 1928، وشاركت في سلسلة من الأفلام، وكانت بداية شهرتها من فيلم العميل رقم 007 الذي عرض تحت عنوان "دكتور نو" عام 1962، وأدى دور البطولة فيه الممثل شون كونري.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو