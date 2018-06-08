متنزهات موسكو تستضيف فرق الأوركسترا العسكرية

يقدم الأوركسترا العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، السبت 9 يونيو الجاري، برنامجا للموسيقى العسكرية في متنزه "سوكولنيكي" بموسكو.

وأفاد ناطق باسم إدارة مهرجان "برج سباسكي" الدولي للموسيقى العسكرية بأن الفعالية تقام في إطار مشروع "عروض الفرق الموسيقية العسكرية في متنزهات موسكو".

وقال الناطق إن متنزه "سوكولنيكي" في موسكو يستضيف "ماراثونا موسيقيا" ينطلق السبت المقبل بعروض الأوركسترا العسكري التابع للجامعة العسكرية في وزارة الدفاع الروسية.

إقرأ المزيد

ويقدم الموسيقيون العسكريون لجمهور موسكو عرضا فريدا ومؤلفات موسيقية كلاسيكية وألحانا كانت تتمتع بشعبية فائقة خلال الأعوام الماضية، فضلا عن أغنيات معاصرة تحظى بشعبية لدى الجمهور.

ويشارك في الحفل الموسيقي المجاني الذي يستمر ساعة واحدة ما يزيد على 20 موسيقيا عسكريا.

يذكر أن فرق الأوركسترا العسكرية ستقدم، الصيف الجاري، في موسكو سلسلة من الحفلات الموسيقية المجانية. وتولت لجنة تنظيم مهرجان "برج سباسكي" الدولي للموسيقى العسكرية وبلدية موسكو تمويل تلك الفعالية التي تهدف إلى إنعاش تقليد إقامة عروض الفرق الموسيقية العسكرية، التي تشكل الآلات الموسيقية النحاسية أساسا لها في متنزهات وحدائق موسكو.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف