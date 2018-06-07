الفيفا يمنع فنانة روسية من الغناء

حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم المغنية الروسية، يوليا تشيتشيرينا، من الغناء في مهرجان المشجعين بمدينة روستوف على الدون في إطار مونديال روسيا 2018.

ووفقا لتقارير صحفية، تقول رسالة باللغة الإنجليزية وصلت من الفيفا إلى مدير أعمال المغنية، مذيلة بكنية امرأة أوكرانية: "اتخذ قرار بمنع مشاركة الفنانة تشيتشيرينا" في مهرجان المشجعين، في 15 يونيو الجاري.

وأكد الفيفا أن القرار متعلق بفيديو أغنية "في الصفوف الأمامية" الذي يتطرق إلى موضوع الحرب، وعلى وجه الخصوص النزاع في دونباس. كما أشارت التقارير إلى أن تشيتشيرينا ممنوعة من الغناء في المهرجان، حتى أغانيها المحايدة.

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وصدرت أغنية "في الصف الأمامي" عام 2017 ضمن ألبوم "الحرب والسلام" وخصصت لأبطال دونباس الذين يدافعون عن أرضهم، وللمتطوعين الذين يقفون في الصفوف الأمامية "غير آبهين لحياتهم في سبيل حياة الآخرين" بحسب مؤلف الأغنية.

ولفتت المغنية تشيتشيرينا الانتباه إلى معاني أغنية في الصف الأمامي في مقابلة مع وكالة أنباء ريا نوفوستي وقالت: "كلما ازداد عدد الناس الملمين بهذه الأزمة التي لا يمكن لأحد تجاهلها، تسارع انتهاء معاناة الشعب في دونباس".

ولكن الفيفا قيم فكرة ومعنى هذه الأغنية على طريقته الخاصة، لذلك قامت تشيتشيرينا بنشر رسالة الفيفا على صفحة فيسبوك الخاصة بها بعد أن منعت في رسالة مرافقة من نشر أي معلومات عن رسالة الفيفا التي تمنعها من الغناء.

المصدر: RT

خالد ظليطو