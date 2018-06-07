الغضب السوداني يدفع بطل "بلوك غشمرة" للاعتزال

أعلن الفنان الكويتي، حسن البلام، اعتزاله فن التقليد نهائيا، عقب الهجوم الذي تعرض له مسلسل "بلوك غشمرة"، والذي يقلد فيه عادات وتقاليد عدد من الشعوب الخليجية والعربية.

ونشر البلام قرار اعتزاله عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، يوم الأربعاء 6 يونيو الجاري.

إقرأ المزيد

وتعرض مسلسل "بلوك غشمرة" لانتقادات لاذعة، جاء أبرزها عقب الحلقة التي تناولت تقاليد الشعب السعودي، وأيضا عقب حلقة عن السودانيين الذين عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا الدولة بالتدخل بشكل عاجل لوقف ما أسموه "العبث" بالشخصية السودانية.

يذكر أن "بلوك غشمرة" يعرض على قناة الكويت الأولى، وهو من بطولة عبد الناصر درويش وحسن بلام، وتدور الفكرة الأساسية لهذا المسلسل الكوميدي حول بعض عادات البلدان العربية وتقديمها بشكل ساخر للمشاهد.

المصدر: وكالات

فادية سنداسني