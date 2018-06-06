مبيعات لوحات الفنانين الروس تحطم أرقاما قياسية في لندن

يقام في لندن أسبوع الفن الروسي والسوفيتي بمشاركة دار المزادات البريطانية "كريستي".

وصرح ناطق باسم "كريستي" في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية بأن عائدات بيع لوحات الفنانين الروس والسوفيت في دار المزادات قد فاقت 6 ملايين دولار.

وتصدّرت قائمة المبيعات لوحة ألكسندر ياكوفليف (1887-1938) بعنوان "راقصة في أزياء إسبانية"، التي يقال إن ياكوفليف استوحاها من راقصة الباليه الروسية المشهورة (آنا بافلوفا)، وبيعت اللوحة مقابل 1.5 مليون دولار، وهو سعر تخطى توقعات "كريستي" لهذه اللوحة قبل بدء المزاد، لكن اسم المشتري ظل مجهولا.

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كما تحطمت في "كريستي" هذه المرة عدة أرقام قياسية أخرى، وبخاصة ما يخص تمثالا نصفيا مرمريا لفتاة من أعمال النحات الروسي سيرافيم سودبينين (1867-1944)، حيث بيع التمثال مقابل 413 ألف دولار.

أما لوحة "بورتريه جماعي وبطيخة" بريشة الفنان الروسي، أوليغ تسيلكوف، فبيعت مقابل 250 ألف دولار وحطمت بذلك رقما قياسيا بالنسبة لأعماله التي تنتمي إلى ستينيات القرن الماضي.

وأصبحت لوحة، بوريس غريغوريف، "الأم أغاتا"، التي تنتمي إلى المرحلة البريطانية من إبداع الفنان، من الأعمال التي تصدرت مبيعات "كريستي"، وبيعت مقابل 490 ألف دولار.

ويقام أسبوع الفن الروسي عادة في لندن مرتين سنويا، في شهري مايو ويونيو، ثم في شهري نوفمبر وديسمبر.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف