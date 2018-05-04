هوليوود.. بطل "سبايدرمان" يجسد حياة الموسيقار "ليونارد بيرنشتاين"

يدخل بطل فيلم "سبايدرمان"، النجم جيك كولينان، في عمل هوليوودي مرتقب يجسد حياة الموسيقار الأمريكي الكبير، ليونارد بيرنشتاين.

ويتناول العمل السينمائي بشكل أساسي حياة الموسيقار، ليونارد بيرنشتاين، منذ قيادته لأوركسترا نيويورك الفيلهارموني، بعمر 25 ربيعا، وحتى سطوع نجمه وبلوغ شهرته العالمية. وذلك مرورا بجميع الصعوبات المهنية والاجتماعية التي يعرضها الفيلم، عبر طريق نجاحه الطويل.

وبخصوص ذلك، صرح النجم الهوليوودي: "أنا مثل جميع الناس الذين دخل بيرنشتاين حياتهم وقلوبهم.. وعندما كبرت، بدأت بفهم حجم ووقع أعماله الموسيقية التي قدمها على الثقافة الأمريكية المعاصرة ككل.. إنه شرف عظيم أن أمثل شخصيته في الفيلم".

"In what shapes up as another very strong @Festival_Cannes title for next week, Jake Gyllenhaal is set to produce and star as Leonard Bernstein in #TheAmerican, with Cary Joji Fukunaga directing and producing." @Deadlinehttps://t.co/VMzlETgDzW — BRON (@BronStudios) May 1, 2018

ويحمل الفيلم الجديد اسم، "The American"، وهو من إنتاج استوديوهات "Bron" في هوليوود. حيث سيتم إطلاق العمل الجديد خلال فعاليات مهرجان "كان" السينمائي المقبل.

المصدر: Variety Magazine

قتيبة دعبول