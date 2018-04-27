نجم سلسلة "تاكسي" يصور فيلما في شبه جزيرة القرم

يشارك النجم الفرنسي، سامي نصري، في فيلم "السرطان" الذي سيصور في مدينتي يالطا وروستوف الروسيتين.

وقال نصري الذي اشتهر بأدائه دور، دانيال موراليس، بطل سلسلة أفلام "تاكسي"، إنه "يعيش منذ 10 أشهر في روسيا ويشارك في إعداد مشروع فيلم فني سيصور بالكامل في شبه جزيرة القرم".

وأشار الممثل الفرنسي إلى أنه اجتمع عدة مرات مع المعنيين في وزارة الثقافة الروسية، ولا يزال هناك المزيد من المفاوضات حول المشروع الفني المقبل الذي كتبه وسيخرجه شقيقه، بيبي نصري. وستشارك في هذا الفيلم مجموعة من نجوم التمثيل الفرنسيين والروس.

أما اسم الفيلم الذي يحمل عنوان "السرطان"، فأوضح نصري أن له دلالة خاصة بين رجال العصابات إذ يشير إلى (مأمور السجن).

ويدخل فيلم "السرطان" الذي سيمثل فيه كل من فيليب لولوش وفريدريك دي فينتال، ضمن أفلام المطاردات الفكاهية. ومن المخطط الانتهاء من تصويره، بحلول شتاء عام 2018.

المصدر: تاس

خالد ظليطو