عمرو سعد يكشف تفاصيل جديدة عن فيلمه الجديد "كارما"

يعود النجم المصري عمرو سعد لدور العرض بعد أكثر من عام، وبعد أن حقق بفيلمه السابق مولانا جدلا واسعا وجماهيرية كبيرة رغم منع عرض الفيلم في بعض دول الخليج.

ويحمل فيلمه الجديد اسم كارما من إخراج خالد يوسف والذي حقق مع عمرو سعد نجاحا كبيرا من قبل بفيلم حين ميسرة ودكان شحاته.

وكشف سعد تفاصيل جديدة عن ملامح الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم، وأكد على أنه يظهر بشخصيتين مختلفين تماما عن بعضهما. وتعمد عدم تغيير ملامح الشكل لجذب الجمهور وتشويقه، من خلال روح الشخصية وليس الشكل.

كما أكد على أن هذا الأمر كان تحديا بالنسبة له، لافتا إلى أن كل شخصية لها قصة جديدة مختلفة عن الأخرى، وبها العديد من الصراعات.

ويشارك في فيلم كارما عدد كبير من الفنانين، منهم دلال عبد العزيز، وإيهاب فهمي، ومجدي كامل، وغادة عبد الرازق، وزينة، وماهر سليم، وسارة نخلة، وماجد المصري.