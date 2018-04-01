محمد عبده يرد بقسوة على رامز جلال ويرفض الظهور في برنامجه

رفض المطرب السعودي محمد عبده الظهور والمشاركة في برنامج المقالب للفنان المصري رامز جلال.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، رفض فنان العرب المشاركة في برنامج رامز الجديد والذي سيعرض في رمضان المقبل، قائلا: "مش أنا اللي أرمي تاريخي في الطين يا رامز".

وأشارت الصحيفة إلى أن معجبي الفنان السعودي أثنوا على موقفه، معتبرين أن ظهوره في برامج من هذا النوع لا يليق بتاريخه الفني الممتد لعقود.

المصدر: عكاظ