تامر حسني لم يغن في السعودية.. فما السبب؟

نشر الفنان المصري تامر حسني على صفحته في "إنستغرام" مقاطع للحفل الفني الذي أحياه في مدينة جدة السعودية وحضره جمهور غفير من العوائل السعودية والعربية.

وظهر حماس الجمهور واضحا خلال الحفل، حيث أوضح تامر أنه لم يستطع الغناء في كثير من الأحيان لأن الجمهور سبقه في أداء الأغاني، وهو ما أسعده.

وكتب حسني في تعليقه: "مليون شكر للشعب السعودي العظيم"، وعبر عن امتنانه للحفاوة وحسن الضيافة التي لقيها في المملكة.

وقال في تصريح عقب الحفلة: "عندما صعدت على المسرح ورأيت الجمهور الكبير، أحسست برهبة عظيمة وكأنني لأول مرة أغني".

تامر حسني يتألق بحفل أسطوري في السعودية ويغني باللهجة الخليجية 😍

لمشاهدة الفيديوهات والصور ◄ https://t.co/JiPojCaVyv@tamerhosny#تامر_حسني_في_جدهpic.twitter.com/qJiRFjUajV — الفجر الفني (@ElfagrFan) ٣١ مارس، ٢٠١٨

وأضاف: "الوقوف على مسرح غنائي في السعودية كان حلما، وأنا أشكر هيئة الترفيه على تحقيقه لي"..."الجمهور كان متفاعلا جدا ولم أكن أستطيع الغناء لأنهم في كثير من الأحيان كانوا يسبقونني في أداء أغاني التي حفظوها.. فشكرا لكم".

وجاءت أولى حفلات تامر حسني في المملكة الجمعة 30 مارس، داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة، وشاركه فيها المطرب السعودي الصاعد محمد السهلي، والذي غنى باللهجتين المصرية والسعودية.

وسيكون الحفل الغنائي باكورة لانطلاق حفلات أخرى سيحييها فنانون عرب مثل التونسي صابر الرباعي واللبناني وائل الجسار والمصري محمد حمائي نهاية الأسبوع المقبل.

يذكر أن البطاقات على الحفل نفدت بعد يومين من طرحها.

المصدر: وكالات