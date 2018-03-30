أوبرا "الحرب والسلم" في مسرح "ماريينسكي" الجديد

تشهد الخشبة الجديدة المطورة في مسرح "ماريينسكي" في سان بطرسبورغ عرض أوبرا "الحرب والسلم" من ألحان سيرغي بروكوفييف.

ويتولى المايسترو، فاليري غيرغييف، قيادة أوركسترا الأوبرا، اليوم الجمعة. فيما يتولى المايسترو بافيل سميلكوف قيادتها أثناء عرض، يوم غد السبت 31 مارس.

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وتولى إخراج الأوبرا، أندريه كونتشالوفسكي، بالتعاون مع المصمم غيورغي تسيبين. وجرى العرض الأول لها في بطرسبورغ، في 11 مارس الجاري، على خشبة مسرح "ماريينسكي" القديم.

وشهدت مسارح عالمية عرض الأوبرا سابقا، مثل "لا سكالا" بميلان و"كوفنت كاردن" بلندن و"متروبوليتان أوبرا" بنيوروك وغيرها من المسارح في أوروبا وآسيا.

والأوبرا مستوحاة من رواية عملاق الأدب الروسي، ليف تولستوي، "الحرب والسلم". لذلك كان يجب أن تتغير مشاهدها بسرعة، ما تطلب من مخرجها وفنانها التشكيلي بذل جهود غير عادية وذلك لتشكيل بنيتي السماء والأرض. وقال مخرج الأوبرا أندريه كونتشالوفسكي إن هاتين البيئتين تشكلان برأيه فكرة الأوبرا الرئيسية.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف