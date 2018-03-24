رسالة ريم الأخيرة!

رحلت الفنانة الفلسطينية ريم البنا اليوم السبت تاركة لوعة وحزنا في قلوب عائلتها ومحبيها.

إقرأ المزيد

ونشرت ريم منذ أيام على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة تدوينات مؤثرة، بكلمات تقطر ألما وحزنا.

وكانت إحدى المنشورات تتحدث عن أولادها، حيث تقول: "بالأمس.. كنت أحاول تخفيف وطأة هذه المعاناة القاسية على أولادي.. فكان علي أن اخترع سيناريو.. فقلت .. لا تخافوا.. هذا الجسد كقميص رثّ.. لا يدوم.. حين أخلعه.. سأهرب خلسة من بين الورد المسجّى في الصندوق.."

وسادت حالة من الحزن بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان عائلة الفنانة نبأ وفاتها في أحد المستشفيات الألمانية بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعت وزارة الإعلام الفلسطينية ريم، التي عبّرت باقتدار عن الأحلام الوطنية والإنسانية، ونقلت الوجع والقهر الفلسطيني، وساندت كل مقهوري الأرض، ونذرت نفسها من أجل الحرية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا