فتاة سورية تتأهل في برنامج غناء روسي وتبكي فرحا!

شاركت فتاة سورية في برنامج مسابقات غنائية بإحدى القنوات الروسية، وأطرب صوتها الملائكي الحالم المشاركين والحكام على الرغم من أدائها أغنية باللغة العربية.

وقد حازت المشاركة السورية روان الشامي على إعجاب جميع أعضاء هيئة التقييم في هذا البرنامج المخصص للموهوبين في الغناء، وقوبل صوتها الجميل بتصفيق الحضور واستحسانهم.

السفير السوري لدى روسيا أعرب بهذه المناسبة عن سعادته بالتطور المستمر للعلاقات بين البلدين بما في ذلك في المجال الثقافي، وخاطب الشابة السورية روان الشامي قائلا إن صوتها يعكس المحبة والسعادة والأمل.

ولم تخل هذه المناسبة التي تأججت فيها العواطف وتألقت الأحاسيس من الدموع، إلا أنها كانت هذه المرة دموع فرح وتوقد وأمل.

المصدر: قناة "NTV" الروسية

محمد الطاهر