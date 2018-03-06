السيسي يعد بمكافأة القائمين على "سلّم نفسك"

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيتم السماح لحصول أبطال مسرحية "سلّم نفسك" على التأهيل المناسب في الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تكريما لهم على أدائهم البارع.

وأضاف السيسي: أن "الحقيقة التي أبكته خلال العرض المسرحي، هي الدفاع عن مصر لأنها أشرف وأقدس مهمة على الإطلاق"، معربا عن شكره لكافة القائمين على هذا العرض المسرحي، وقال: "تحدثتم عن الكثير من المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا، ولكن حين تحدثتم عن الوطن ومهمة الدفاع عنه نسينا كل المشاكل".

وجاء وعد السيسي للقائمين على المسرحية، في ختام عرض خاص أقيم في دار الأوبرا بحضور السيسي وضيفه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

مسرحية "سلم نفسك"، من بطولة مجموعة من الشباب الهواة الدارسين في مركز تنمية الإبداع، اختارها فريق من النقاد كأحسن عرض مسرحي لعام 2017، إذ تسلط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع المصري.

المصدر: "صحف مصرية"