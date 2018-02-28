لوحات بيكاسو تتصدر مبيعات دار كريستي للمزادات

تصدرت لوحتا الفنان التشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو (1881-1973) المبيعات في دار كريستي للمزادات والتي أقيمت مساء الثلاثاء 27 فبراير في لندن.

وبيعت لوحة "جندي وعارية جالسة" (1967) التي تعود إلى المرحلة المتأخرة للفنان مقابل 19 مليون و172 ألف و315 دولارا، ما يعتبر أكبر نجاح في مزاد "الفن الانطباعي والطليعي".

أما لوحة أخرى لـبيكاسو "هيئة" أبدعها الفنان عام 1930 فبيعت مقابل 11 مليون و633 ألف و915 دولارًا باعتبارها أغلى لوحة في مزاد "الفن السريالي".

واحتلت لوحة أدغار ديغا (1834-1917) "وراء الكواليس" التي أبدعها الفنان أعوام 1882 - 1885 المرتبة الثانية في مزاد الانطباعيين والطليعيين" حيث بيعت مقابل نحو 12 مليون دولار.

أما لوحة الفنان التشكيلي الروسي فاسيلي كاندينسكي -أحد مؤسسي المذهب التجريدي- (1866-1944) بعنوان "رسم منظر طبيعي" فاشتراها أحد زبائن "كريستي" مقابل 9 ملايين و435 ألف و275 دولار.

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وبيعت لوحتا كلود مونيه (1840-1926) "المرج في جيفرني" (1885) و"الفاوانيا" (1887) معا مقابل 10 ملايين و534 ألأف و565 دولار.

أما المبلغ الإجمالي لمبيعات مزاد "الانطباعيين والطليعيين" فبلغ في "كريستي" 158 مليون و952 ألف و748 دولار. بينما تقيّم مبيعات مزاد السرياليين بـ 49 مليون و878 ألف و731 دولار.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف