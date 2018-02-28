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عادل كرم يبشر الحريري في تغريدة بالأوسكار!

الثقافة والفن

عادل كرم يبشر الحريري في تغريدة بالأوسكار!"قضية رقم 23".. فيلم لبناني مرشّح لجوائز الأوسكار
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نشر الممثل ومقدم البرامج اللبناني عادل كرم، تغريدة مرفقة بصورة تجمعه برئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، قال إنها التقطت في بيت الوسط، مكان إقامة الحريري ببيروت.

وجاء في التغريدة "لحظات قبل مغادرة دولة الرئيس سعد الدين الحريري إلى المملكة العربية السعودية ومغادرتي إلى حفل الأوسكار".

يذكر أنه تم ترشيح الفيلم اللبناني "قضية رقم 23" الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل ومقدم البرامج عادل كرم، لجوائز أوسكار السينمائية لعام 2018 عن فئة أفضل فيلم أجنبي، بناء على اقتراح لجنة خاصة مكلفة باختيار الفيلم الذي يمثل لبنان في هذه المسابقة التي تنظمها "أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى ما يبدو فإن الصورة المرفقة بالتغريدة، التي جمعت الحريري بكرم، التقطت مساء أمس، قبيل سفر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة، هي الأولى بعد رجوعه عن قرار الاستقالة.

ومن المقرر أن يلتقي الحريري خلال زيارته، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: RT

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