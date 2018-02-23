نادي الاستشراق في موسكو يقدّم "هرم ناصر"

عقد الخميس 22 فبراير في المكتب الثقافي المصري بموسكو اللقاء الشهري لنادي الاستشراق بحضور سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر، حيث قدم السفير أ. غ. باكلانوف كتابه "هرم ناصر: الرئيس وعصره".

يكشف الكتاب عن دور ناصر في تعزيز استقلال مصر والدول العربية الأخرى، ومساهمته في تطوير أفكار عدم الانحياز والتضامن بين دول آسيا وإفريقيا.

الجدير بالذكر أن (أندريه غليبوفيتش باكلانوف) هو السفير السابق لروسيا في المملكة العربية السعودية (2000 - 2005)، نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس، عضو في اتحاد الكتاب واتحاد الصحفيين في روسيا. ومؤلف لخمسة كتب وأكثر من 400 من المنشورات العلمية التي طبعت في وسائل إعلام مختلفة.

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وإلى جانب تقديم الكتاب، عرض فيلم وثائقي باللغة الروسية عن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

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المصدر: RT

يفغيني دياكونوف